وزير العدل لمنتقدي أحكام القضاء: «تعالوا واجهونا.. مفيش على راسنا بطحة»

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تسويق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يحتاج لندوات تثقيفية وبرامج إعلامية، ونقل الحوار للخارج مع المنظمات الدولية، ونقل صور من الواقع للخارج بالأرقام لكون لغة الأرقام لا تكذب، وهناك خطة موضوعة لتنمية مصر، وتوجيهات رئاسية لكل وزارة لتحقيق التنمية وفقًأ لاختصاصاتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN».

منظمات الأجندات لن تقتنع مهما قيل لها

وحول كيفية مواجهة التقارير المسيسة من الخارج للهجوم على القضاء وانتقاد الأحكام القضائية المصرية، أوضح «مروان»، أن المنظمات التي لها أجندة لن تقتنع مهما قيل لها، ولكن يجب توجيه الحديث للقوى المؤثرة في الدول الصادر منها التقارير لإثبات أن ما ورد فيها كاذب، وتوضيح أن التقارير تهاجم الحكم دون تفنيد الأدلة المسندة وأقوال واعترافات المتهمين، وهذه التقارير تعتمد على كلام مرسل فقط.

مصر دولة قوية قادرة على المواجهة والمناقشة

وأوضح وزير العدل، أن من لديه شيء يخالف الأحكام المصرية الصادرة عليه أن يتقدم به ولا يكتفي بالتقارير، مؤكدًا أنه لا بد من مواجهة حقيقة وقوية، معقبًا: «مفيش على راسنا بطحة، ولازم نؤكد للمجتمع الذي يصدر منه التقرير أن كلامه مسيس ومضلل ولا يستند إلى حقائق من الواقع»، مؤكدًا أن مصر دولة قوية قادرة على المواجهة والمناقشة، كما أن مسؤولية وزارة العدل، تطوير المنظومة القضائية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بإدخال تكنولوجية جديدة تسهم في توفير الوقت وتطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.