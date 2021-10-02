وزير العدل للسيسي: لك عند كل وطني وصاحب ضمير حق الدعم والمثابرة

استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنجازات الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقاري، وميكنة 305 فروع توثيق وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد، وإتاحة خدمات إلكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، وإضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل وخدمة الفروع المميزة في 3 محافظات، مشددا على أن للرئيس السيسي عند كل وطني وصاحب ضمير حق الدعم والمساندة والمثابرة.

مدينة العدالة درة مشروعات وزارة العدل

واعتبر مروان خلال كلمته في حفل يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية هو درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الرسائل التكنولوجية، لافتًا أنه سيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقرًا داخل المدينة لتقدم وجه عصريًا للعدالة في مصر يتباهي مع الجمهورية الجديدة.

تضافر السلطات الثلاثة رمزًا لقوة السلطة التنفيذية

وألمح مروان لتوجيه الرئيس السيسي، بأن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات السلطتين التشريعية والتنفيذية تعبيرًا عن تضافر السلطات الثلاثة رمزًا لقوة السلطة التنفيذية.

وأوضح مروان أن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت التشريعات والأحكام القضائية إلكترونيا مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم الدراسات العليا وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.

وأشار مروان إلى حرص الرئيس على تفعيل المؤسسات وتنمية أدوراها، مشيدًا بتنشيط عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي صدرت عنه قرارات تاريخية، خاصة الصادرة بتاريخ 2-6 من العام الجاري، مؤكدًا على تنفيذ اليوم عدد من قراراته ومنها الاحتفال بيوم القضاء المصري المواكب لبدء السنة القضائية ويوم بداية التحاق المرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، مشددًا على أن هذا الحدث سيذكر على الدوام مقرونًا بقرارات الرئيس لدعم المرأة وأنها تضع أقدامها في أماكن لم تطرقها من قبل.

القضاء المصري من نبت الشعب

وأكد مروان على أن القضاء المصري من نبت هذا الشعب الطيب ويفخر بالإنجازات العظيمة ويتألم من الأحداث المريرة ويتصدى بسلاح القانون لكل خائن وغادر وآثم في الوقت الذي يواجه فيه أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة عناصر الإرهاب القميء بسلاحهم البتار ليشكلوا جميعًا حصنًا منيعًا يحمي مصر من المخاطر مهما اختلفت أشكالها وتنوعت صورها وتغيرت أساليبها.

قيادة واعية لها عين ترصد

واختتم بأن ما يتم من إنجازات في ربوع مصر في السنوات الماضية وحتى الأمس ينم عن قيادة واعية لها عين ترصد وعقل يخطط ويد تعمل لبناء دولة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

واختتم موجهًا كلامه للرئيس السيسي: «لك عند كل وطني وصاحب ضمير حق بالدعم والمساندة والمثابرة ومصحوبًا بدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها وقائدها المؤتمن الرئيس عبدالفتاح السيسي».