إدوارد يحتفل ببدء تصوير حدوتة «خيال حلمي» من مسلسل «القرار» (صور)

احتفل اليوم الفنان إدوارد، ببدء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل الجديد «القرار» الذي يقدم فيه أولى حدوتة بعنوان «خيال حلمي»، ويشاركه فيه عدد كبير من الفنانين الذين بدأوا تصوير أولى المشاهد اليوم.

إدوارد يتحدث عن «خيال حلمي»

واحتفل إدوارد بانطلاق التصوير في حضور أبطال حدوتة «خيال حلمي»، وتم تقطيع «تورتة» خاصة بالعمل، وحرص الفنانون على التقاط عدد من الصور الخاصة مع بعضهم، متمنين النجاح للعمل.

وعبر إدوارد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة بحدوتة «خيال حلمي»، التي يرى أنها ستكون شكلا جديدا ومختلفا تماما، خاصة أن العمل هذه المرة يدور في إطار تشويقي.

أبطال «حدوتة خيال حلمي»

حدوتة «خيال حلمي»، تعد البطولة الأولى لإدوارد في عالم الدراما، ويشارك معه عدد من الفنانين، منهم نانسي صلاح، ومحمد مهران، وعفاف رشاد، وغفران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة.

مسلسل القرار

يذكر أن مسلسل «القرار»، سيكون عبارة عن مجموعة حواديت منفصلة، كل حدوتة ببطل وفريق عمل مختلف، وستكون الحدوتة الأولى بعنوان «خيال حلمي»، وتدور في إطار من الغموض والتشويق.

مسلسل «كوفيد 25»

كان إدوارد قد شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل «كوفيد 25»، بجانب يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني وميرنا نور الدين وإسلام جمال وإيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان قد تم تكريم إدوارد مؤخرا من قبل مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسل «لؤلؤ»، الذي قدمه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم مي عمر وأحمد زاهر ومحمد مهران وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.