إدوارد يحتفل بذكرى ميلاد والدته الراحلة: أنا عايش بدعواتك.. وحشتيني

استعاد الفنان إدوارد، ذكرى ميلاد والدته التي رحلت منذ عدة سنوات، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب إدوارد: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي، كنت بجيلك كل سنة في اليوم ده بالذات، بكون فرحان أوي وأنا جايبلك تورتة عيد ميلادك، ونحتفل بيه سوا مع أختي، وتفضلي تدعيلي، أهو أنا عايش بدعواتك لحد دلوقتي.. وحشتيني يا أمي".

إدوارد: سعيد بالعودة للغناء.. وأشكر جمهوري على دعم "الجيبسي"

وأحيا الفنان إدوارد بمشاركة فرقته "الجيبسي" حفلًا غنائياً في أحد الأماكن التي تطل على النيل، بعد غياب أكثر من 23 عامًا.

وقال إدورد في بيان، إن الحفل حضره عدد كبير، وشعر من خلاله أن الجمهور كان بانتظار عودته للغناء، معرباً عن سعادته الكبيرة من حضور الجمهور في أولى حفلاته بإحدى البواخر السياحية على النيل.

وكشف إدوارد أنه قام بغناء عدد من الأعمال الفنية أثناء الحفلة من بينها أغنية "ليندا" و"لايلو" التي تم تصويرها أيضًا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسي الفريق أيضًا الموزع الموسيقي أحمد عادل.

وشدد إدوارد على أن "صدى نجاح الحفلة التي لاقت استحسان رواد السوشيال ميديا والجمهور الذي حضر، حمستني في العودة مره أخرى للغناء أمام الجمهور".

ووجه الشكر لكل من أشاد بعودته مره أخرى للغناء بعد توقف 23 عامًا.

وشارك مارك نجل إدوارد بالعزف والغناء في الحفل، فيما تكون فريق الجيبسي من أحمد عادل، ووائل خضر، ومحمد صباحي، ومحمد مكي.

وتعاقد إدوارد مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، وقال لـ"الوطن"، إن المسلسل سيكون مفاجأة من العيار الثقيل ويوجد به الكثير من المفاجآت.

وذكر أن "نسل الاغراب" ينتمي لنوعية المسلسلات الصعيدية، وهذا ليس جديدًا عليه، إذ كانت آخر أعماله الصعيدية مسلسل "ولد الغلابة" في رمضان 2019 مع المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا، مشيرًا إلى أنه يحضر في الوقت الحالي للشخصية، تمهيدًا للتصوير خلال الأشهر المقبلة.

ووقع إدوارد مؤخرا على بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر وأحمد زاهر، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم الشتاء المقبل.