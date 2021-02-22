إدوارد ينفي إساءته لياسمين صبري: نجحت معها في «حكايتي»

حالة من الجدل أحدثها تصريح، تم تداوله للفنان إدوارد من أحد البرامج الفنية، أشار خلاله إلى أن دوره في مسلسل «فرصة ثانية»، كان من أسوأ الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الفني.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال «إدوارد»: «تصريحاتي تم اقتطاعها وفهمها البعض بشكل خاطئ، فأنا لم أقصد المسلسل نفسه ولم أقصد الإساءة له، ولكني قصدت دوري فقط، بأنه لم يُقدم بالشكل الذي كنت أتمناه ويرضيني كشكل مختلف أريد تقديمه الفترة المقبلة في أعمالي».

وأضاف إدوارد أنه حقق نجاحا كبيرا مع ياسمين صبري، قبل ذلك في مسلسل «حكايتي»، أي أن ياسمين ليست لها أي علاقة بما قاله والعمل هو عمل ناجح.

رمضان 2021

ويُذكر أن إدوارد يواصل هذه الفترة تصوير مسلسل «نسل الأغراب»، الذي يشارك فيه بجانب أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما يواصل أيضا تصوير مسلسل «كوفيد ٢٥» الذي يشارك في بطولته مع الفنان يوسف الشريف، وآيتن عامر، وأحمد صلاح حسني، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

لؤلؤ

وحقق الفنان إدوارد، مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في مسلسل «لؤلؤ»، الذي تدور أحداثه حول فتاة كانت تعيش في ملجأ، وبعدها استطاعت أن تصبح نجمة كبيرة، إلا أنها بعد ذلك واجهت العديد من المشاكل من زميلاتها في الوسط الفني، ومشكلات أخرى عادت لها من الماضي.

المسلسل قصة الفنانة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على الإنتاج والإخراج، المخرج محمد سامي، وهو من بطولة كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هايدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران أحلام الجريتلي.