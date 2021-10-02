عبدالمجيد محمود: الإخوان فئة ضالة.. والشعب ساند القضاء ضدهم

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، إنه تابع احتفالية عيد القضاء المصري من التلفاز، لأنه متواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهًا لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة والرئيس عبدالفتاح السيسي، عمّق التقدير والإجلال.

وأضاف «محمود»، في تصريحات تليفزيونية، أن جماعة الإخوان الإرهابية فئة ضالة، تمكنت في غفلة من الزمن، أن تكون على رأس البلد، لكنها لم تستمر طويلا: «الوضع الطبيعي ميقولش أبدا إن هذه الفئة تحكم مصر».

من الأقوال الفاسدة إلى الأعمال الفاسدة.. حصاد الإخوان

وتابع النائب العام الأسبق، ان هذه «الفئة الضالة» انتقلت من الأقوال الفاسدة إلى الأعمال الفاسدة: «حاصرت المحكمة الدستورية، وحاولت منعها من أداء عملها، وحاصرت دار القضاء العالي، وحاولت إزاحة النائب العام عن منصبه بدعوى تعيينه كسفير، ورفض النائب العام -يقصد نفسه- وقبل أن يرفض، رفض أعضاء النيابة العامة هذا الأسلوب».

خيال مريض للجماعة الإرهابية

وواصل: «صور لهم خيالهم المريض إنه -يقصد المعزول مرسي- يقدر يصدر الإعلان الدستوري، يحصن نفسه وكل قراراته من كل طعن، وهو أمر مرفوض في استقلال القضاء، ثم أصدر قراره بإزاحة النائب العام لتعيين آخر، لكن عن طريق استقلال القضاء وقوة القانون عاد النائب العام إلى كرسيه ومنصبه، حيث دافع عنه قضاة مصر».

وقفة شعب مع قضائه ضد الإرهاب

وأكد: «في هذه الفترة، الشعب المصري وقف وراء قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، لا دفاعا عني، لكنهم كانوا يدافعون عن استقلال القضاء، فالقضاء المستقل هو الذي حكم نفسه عندما حاول الإخوان التدخل ضده».