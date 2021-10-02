فريدة الشوباشي: خالد منتصر وراء اقتناعي بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن سبب اقتناعها بفكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد وفاتها، الدكتور خالد منتصر، معتبرة أن هذه الفكرة شعلة تنوير في مصر، إذ أعلنت التبرع بكل أعضاء جسدها بعد وفاتها، «أؤكد بملء إرادتي وبأعلى صوتي، أنني متبرعة بكل أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي إنسان يحتاج لها».

تحمست بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين التبرع بأعضائها بعد الوفاة

وأضافت «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أنها تحمست بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين التبرع بأعضائها بعد الوفاة، التي تعتبرها شديدة الإنسانية، «يا رب كل الناس ربنا يشفيها، وتقدر تساعد بعض وكل واحد منا يخفف على الآخر».

القانون المصري يقر التبرع بين الأحياء وبعضهما

وتابعت عضو مجلس النواب: «لما لقيت إلهام بادرت بدعم مبادرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، أنا كمان اتحمست»، مؤكدة أن القانون المصري يقر التبرع بين الأحياء وبعضهما، ولم يفعل قانون التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة حتى الآن، قائلة: «مستغربة من الناس التي لديها عداوة لأي عمل إنساني.. أي حاجة يمكن أن تسعد إنسان يقفوا ضدها».

التبرع بالأعضاء ليس حراما

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن التبرع بالأعضاء ليس حراما، ولا يخالف الشرائع السماوية كما يدعي بعض الشيوخ السلفيين، واستطردت قائلة: «أشجع فكرة التبرع للحفاظ على حياة إنسان آخر، لا سيما أن هناك قانونا ينظم عملية التبرع».