وائل جمعة: كيروش كان السبب في اكتشاف كريستيانو رونالدو.. «ثقوا فيه»

قال وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، إن قائمة المنتخب المبدئية التي جرى الإعلان عنها للمشاركة في كأس العرب، لم يكن لها علاقة بمعسكر مباراتي ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشددًا على أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، سيحمل شارة القيادة رغم عودة أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز إلى الفريق: «فتحي تقبل هذا الأمر ولا مجال لفتحه مرة ثانية».

معندناش دوري ولا أسماء نختار منها

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «معندناش دوري ولا أسماء نختار منها، فالراجل شاف أبرز وأفضل العناصر، ومع بداية الدوري، هيظهر لعيبة كويسة، لكن إحنا مطالبين دلوقتي باللي موجود قدامنا، ومش هتكلم في أي مناقشة للأسماء المختارة، الناس لازم تبقى واثقة فيه لأبعد الحدود، لأن عينه مميزة، وهو كان السبب في اكتشاف كريستيانو رونالدو، لأنه نقله إلى مانشستر يونايتد، وبالتالي لازم نبقى واثقفين في اختياراته».

كيروش اتصل بالمستبعدين لاعب لاعب

وتابع: «اتصلنا بالمستبعدين لاعب لاعب، وأخبرهم المدير الفني بأنه سعيد بهم، لكن مدة الاختيار في المنتخب تكون محدودة، والثانية لها حساب، وأكد لهم أن باب المنتخب موجود أمامهم، وهو مميز جدا في التواصل معهم، ويحافظ على اللاعبين، وقال للاعبين منذ يومه الأول، أن منتخب مصر ليس 11 لاعبا لأنه يعتمد على 40 لاعبا، كل المستبعدين استقبلوا رسائله أفضل استقبال، وأكدوا أن هذا الكلام سيرفع روحهم المعنوية».