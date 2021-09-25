لميس الحديدي: ارتفاع وفيات كورونا مؤشر خطير.. واللقاحات «مش مؤامرة»

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، تحذيرًا من تصاعد أرقام الإصابات والوفيات في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدة أن أرقام الوفيات عادت إلى التصاعد لتسجل ارتفاعا بنسبة 98.86% في أسبوع واحد، حيث سجلت بالأمس 36 حالة وفاة.

ارتفاع الوفيات مؤشر خطير

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر قناة «on»: «هذا مؤشر خطر يجب أن نتوقف عنده صحيح أرقام إصابات متأجرحة بين 500-600 لكن تبقى زيادة الوفيات وقفزتها مؤشرا خطيرا».

اللقاحات متوفرة في كل مكان

وتابعت أن اللقاحات متوفرة في كل مكان، إذ أصبحت وزارة الصحة والسكان تجوب الشوارع في المدن والقرى بالسيارات وفتحت مراكز الشباب أمام المواطنين للحصول على اللقاحات، لذا فإن التطعيم متوفر في كل مكان للمواطنين والمسافرين والحل الوحيد أمام الناس هو التطعيم.

لا تقللوا من أهمية اللقاحات

ووجهت رسالة للمواطنين، قائلة: «أي حد يقول لك التطعيم مش مهم أو إن دي مؤامرة ده كلام خطر وخاصة مع ارتفاع أعداد الوفيات خليكم عاقلين، الوفيات بتزيد، وكذا الإصابات، لكن الأسوأ معدلات الوفيات، لازم نقف ونعترف أن هناك خطر محدق».

وتابعت: «وزارة الصحة تصرخ كل يوم في كل مكان، وتؤكد عبر بياناتها الرسمية التي تصدرها يوميا بأنه يجب توخي الحذر، لأن الزيادة في الإصابات مستمرة، رغم عدم وصول مصر إلى ذروة الموجة».

واختتمت الحديدي حديثها الموجه للمواطنين: «هتتفرجوا وتهزروا؟! ولا هتاخدوا التطعيم وبعديه على طول الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وهذا أمر مفصلي؟!».