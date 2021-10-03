سفينة إيطالية تنقذ 65 مهاجرا قادمين من ليبيا

أنقذت سفينة إيطالية، 65 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي انطلق من ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلنت مصادر أمنية إيطالية، أمس الأول الجمعة، أن 135 مهاجرا وصلوا إلى ميناء كروتوني وجزيرة كابو ريتزوتو في مقاطعة كالابريا جنوبي البلاد، موضحة أن المهاجرين كانوا بمجموعتين، وأن من بينهم بعض القاصرين أيضاً، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

من جانبها، أعربت منظمة الأمم المتحدة، أمس السبت، عن قلقها البالغ حول تقارير تعرض مهاجرين ولاجئين في منطقة قرقارش بالعاصمة الليبية «طرابلس» للقتل والاستخدام المفرط للقوة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

الأمم المتحدة: القوة المفرطة أثناء عمليات إنفاذ القانون تعد انتهاكا

وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون انتهاك للقانون الوطني والدولي، داعية السلطات في ليبيا، إلى التحقيق في استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات أمس الأول الجمعة.

وقُتل مهاجر وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، من بينهم 6 أشخاص حالتهم وصفت بالخطرة، أثناء مداهمة السلطات الليبية لمنازل ومأوى مؤقتة، امس الجمعة، في قرقارش بالعاصمة الليبية.

وكانت وزارة الداخلية الليبية، شنت أمس الأول الجمعة، حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوزارة الليبية في بيان، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت في تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات النائب العام، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

من جانبها، أشارت تقارير الواردة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية، إلى اعتقال ما لا يقل عن 4000 شخص، من بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية.