مصرع عشرات المهاجرين «غرقا» إثر انقلاب قارب قبالة سواحل تونس

أعلن الهلال الأحمر التونسي، مصرع عشرات المهاجرين «غرقا»، إثر انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد.

وذكر الهلال الأحمر اليوم السبت، أن الحادث أودى بأرواح 43 مهاجرا على الأقل، مشيرا إلى إنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل ميناء جرجيس.

وبحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرين من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش، حيث انقلب القارب بعد تعطل محركه.