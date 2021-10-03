مظاهرات في البرازيل للمطالبة بعزل رئيس البلاد: «ارحل بولسونارو!»

تظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين في جميع أنحاء البلاد، أمس السبت، للاحتجاج على الحكومة الاتحادية والدعوة لعزل الرئيس جايير بولسونارو، بسبب تعامله مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المرشح الرئاسي سيرو جوميز شارك في الاحتجاج بـ«ريو دي جانيرو».

ولم يشارك في الاحتجاجات الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على بولسونارو في محاكاة لسباق الانتخابات المقررة في العام المقبل 2022.

المتظاهرون يحتجون على التضخم وارتفاع أسعار الوقود في البرازيل

واحتج المتظاهرون في البرازيل، على التضخم وارتفاع أسعار الوقود في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتجمعت حشود كبيرة في مدن: ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا وعشرات البلدات والمدن الأخرى، كجزء من حملة للمطالبة برحيل رئيس البلاد، التي تدعمها عشرات الأحزاب اليسارية والجماعات العمالية.

وسار مئات الأشخاص في حي كانديلاريا بوسط ريو دي جانيرو، وهم يهتفون: «ارحل بولسونارو!»، ونقشت أيضًا على العديد من اللافتات الكبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأظهرت صورة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حشدا في «ريو دي جانيرو» يطالب برحيل بولسونارو، ورفع مجسما لرئيس البلاد الأسبق لولا دا سيلفا.

انتقادات للرئيس البرازيلي بسبب كورونا

ويتعرض الرئيس بولسونارو اليميني لانتقادات لاذعة بسبب تعامله مع «كورونا»، الذي أودى بحياة نحو 600 ألف شخص في البلاد.

وكان أكثر من 100 طلب لعزل بولسونارو، قدم إلى مجلس النواب، لكن زعيمه آرثر ليرا، حليف الحكومة، رفض قبول أي منها، فيما أمرت المحكمة العليا في البرازيل بعدة تحقيقات معه ومساعديه، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة.