الأوقاف تبث خطبة الجمعة القادمة عن فضل الشهادة: يشفع لـ70 من أهل بيته «فيديو»

قامت وزارة الأوقاف ببث تسجيل صوتي عن موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، وفلسفة الحرب في الإسلام»، والمقرر أداؤها الجمعة المقبلة 8 أكتوبر، ويعد هذا التسجيل هو الخطبة الصوتية السابعة سبقها 6 خطب صوتية بثتها الوزارة على قناتها بموقع يوتيوب وشملت موضوعات حملت العناويت الآتية «إعمال العقل في فهم النص، الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا، المواساة في القرآن الكريم، حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

خطبة الجمعة القادمة

كما نشرت وزارة الأوقاف في وقت سابق نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، وفلسفة الحرب في الإسلام»، أوضحت فيه أن الشهيد الحق الذي مات في سبيل الله، دفاعا عن أرضه، أو عرضه، أو مالـه أو وطنه، تغفر ذنوبه بأول قطرة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويشفع في سبعين من أهل بيته، فصفقة الشهداء مع ربهم مضمونة.

فضل الشهادة ومنزلة الشهيد

واستشهد نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن فضل الشهادة ومنزلة الشهيد حسبما وضعته وزارة الأوقاف بحديث عن التبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه «والذي نفسي بيده لا يكلم - أي: يجرح- أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك».

ويعد موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف عن فضل الشهادة ومنزلة الشهيد هو الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ أعلنت الوزارة عن عناوين موضوعات 5 خطب من المقرر أن تعمم على أئمة الأوقاف، والتي بدأت الجمعة الماضية 24 صفر 1443 الموافق 1 أكتوبر بموضوع إعمال العقل في فهم النص «الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجا»، ثم خطبة الجمعة المقبلة بتاريخ 8 أكتوبر التي تتناول فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام، بينما يتناول موضوع الخطبة الثالثة خلال شهر أكتوبر موضوع بعنوان: القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته، ومن المقرر أن تتناول الخطبة الرابعة موضوع بعنوان: النبي (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا، وأخيرا الخطبة الخامسة بتاريخ 23 ربيع الأول الموافق 29 أكتوبر 2021 الجاري والتي تحمل عنوان: المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي.