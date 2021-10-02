خطبة الجمعة القادمة عن فضل الشهادة.. والأوقاف تعلن موضوعات شهر أكتوبر

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة والذي يحمل عنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام»، والمقرر تعميمها على الأئمة لأدائها في يوم الجمعة 2 ربيع الأول 1443 الموافق 8 أكتوبر الجاري، وتعد هذه الخطبة هي الخطبة الصوتية السابعة التي من المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف ببثها عبر قناتها بموقع يوتيوب.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وبعيدا عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف فإن الوزارة قامت في تقليد جديد بإعلان عناوين موضوعات خطب الجمعة خلال شهر أكتوبر الجاري والتي بدأت أمس 24 صفر 1443 الموافق 1 أكتوبر بموضوع إعمال العقل في فهم النص «الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجا»، ثم خطبة الجمعة المقبلة بتاريخ 8 أكتوبر التي تتناول فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام، بينما يتناول موضوع الخطبة الثالثة خلال شهر أكتوبر موضوع بعنوان: القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته.

فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلفسة الحرب في الإسلام

وبالإضافة إلى خطبة الجمعة القادمة التي تتناول فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام فإن الخطبة الرابعة خلال شهر أكتوبر لوزارة الأوقاف من المقرر أن تتناول موضوع بعنوان: النبي (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا، وأخيرا الخطبة الخامسة بتاريخ 23 ربيع الأول الموافق 29 أكتوبر 2021 الجاري والتي تحمل عنوان: المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي.

وزارة الأوقاف

وجددت وزارة الأوقاف تأكيدها على الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، على ألا يزيد أداء خطبة الجمعة القادمة أو خطب الجمعة عموما عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

الخطبة الصوتية السابعة

وتعد خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف هي الخطبة الصوتية السابعة، حيث بثت الوزارة 6 خطب صوتية على قناتها بموقع يوتيوب وهي من الأحدث إلى الأقدم «إعمال العقل في فهم النص، الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا، المواساة في القرآن الكريم، حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام»، ثم الخطبة الصوتية السابعة التي من المقرر أن تبثها الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة بعنوان: فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام.