رسوم سحب واستعلام الـ«ATM» تبدأ من «2 لـ10 جنيه» في أول يناير

بدأ العدل التنازلي لانتهاء مبادرة البنك المركزي المصري، إعفاء المواطنين، من رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM، حيث من المقرر انتهاء المبادرة 31 ديسمبر المقبل، لتبدأ البنوك في اليوم التالي، فرض من 2 لـ10 جنيهات رسوم على السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي، ما لم يجدد «المركزي» المبادرة 6 أشهر إضافية.

وسبق أن اتخذ البنك المركزي المصري، العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي بدأ العمل بها 1 يوليو، ومن المقرر استمرارها حتى 31 ديسمبر 2021، وتشمل الإجراءات التي من المقرر الانتهاء منها في 31 ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، بالإضافة إلى إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

لم تعد هناك مخاوف مقارنة بما سبق

قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، إنه بالنظر إلى الأوضاع حاليًا، من إقبال المواطنين على أخذ اللقاحات، وتشديد الحكومة فرضه على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الظروف التي خرجت فيها مبادرة إعفاء رسوم السحب والاستعلام، تحسنت كثيرًا، ولم تعد هناك مخاوف مقارنة بما سبق من تجمع المواطنين، حيث صدرت المبادرة بغرض إتاحة السحب والاستعلام من أي ماكينة صراف آلي، حتى لو لم تتبع البطاقة المستخدمة البنك التي تم السحب منه، بغرض تخفيف الزحام على الماكينات.

وتضمنت قرارات البنك المركزي، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانًا على أن تكون لا تلامسية «Contactless»، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي تختلف من بنك لآخر وتتراوح ما بين 3 إلى 10 جنيهات، وحدد البنك الأهلي رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه بينما يخصم 5 جنيهات في حالة السحب في المرة الواحدة، وفي حالة السحب من بنك ناصر، يخصم 6 جنيهات وجنيه واحد عن الاستعلام عن الرصيد، أما بنك التعمير والإسكان مجانا في حالة الاستعلام عن الرصيد وخصم 5 جنيهات كرسوم للسحب، فيما قرر خصم 5 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد في البنك المصرف المتحد وخصم 6 جنيهات في حالة السحب.

بنك الإسكندرية يخصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام

وتابعت المصادر، أن بنك الإسكندرية يخصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد، وخصم 10 جنيهات رسوم السحب، ووصلت عمولة السحب في بنك HSBC هي 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد، وبنك فيصل الإسلامي، وصل الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وعمولة السحب 5 جنيهات، وبنك العربي الأفريقي الدولي: رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات، وبنك الإمارات دبي الوطني، فالرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهين.