نائب محافظ القاهرة: حملات مكثفة لعدم إقامة سوق الجمعة ومنع المخالفات

تكثف أجهزة محافظة القاهرة حملاتها على سوق الجمعة بنطاق حي الخليفة، حيث أصدرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تعليمات بغلق السوق ومنع إقامته مرة أخرى حفاظا على الصحة العامة والبيئة، وذلك في إطار الحملة المكبرة التي يتم تنفيذها بشأن منع البيع والاتجار بالحيوانات البرية والزواحف الخطرة، مشيرة إلى مصادرة ثعابين وتماسيح بمعرفة الطب البيطري وتسليمها إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

تكثيف الحملات لغلق سوق الجمعة

وشددت نائب محافظ القاهرة على مسؤولي حي الخليفة بتكثيف الحملات لغلق سوق الجمعة والمرور الدوري على تلك المنطقة، لضبط أي مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة لمنع إقامته، إضافة إلى تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع أي إشغالات بالمنطقة المحيطة.

وأشارت «عبدالمنعم» إلى متابعتها تنفيذ الإجراءات في هذا الشأن أولًا بأول، حفاظا على صحة المواطن، ومراعاة للصحة العامة، والتشديد على منع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها.

وأكدت نائب المحافظ، أن قرار غلق سوق الجمعة جاء بسبب العديد من الممارسات، حيث ضُبطت ثعابين وزواحف وتماسيح وسلاحف، وتم تسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة، مؤكده على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للقطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع محافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية، لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بحي الخليفة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق.

تسليم الحيوانات إلى حديقة الحيوان

وأوضحت نائب المحافظ، توقيع الكشف الطبي من مسؤولي الطب البيطري واللجنة المشكلة على الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة المضبوطة داخل سوق الجمعة، حيث تبين أن حالتها سيئة بسبب وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين بالمخالفة للقوانين، وحُررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.