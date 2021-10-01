ضبط ثعابين وتماسيح في حملة على سوق الجمعة بالقاهرة «صور»

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة «التونسي» بالسيدة عائشة بحي الخليفة، بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطري وحي الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق، خاصة بعد نشر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن بيع الحيوانات البرية بالسوق.

حملة مكبرة على سوق الجمعة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم بالفعل، اليوم الجمعة، شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة، وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لبيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية، حيث تم ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تسليم الحيوانات لحديقة الحيوان

وأوضح اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية، أنه بتوقيع الكشف الطبي من مسؤولي الطب البيطري واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة، وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبيه على مسؤولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة.