لجنة من «حديقة الحيوان» لاستلام 21 حيوانا بريا بعد ضبطها في سوق الجمعة

قال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى تشكيل لجنة بيطرية من حديقة حيوان الجيزة لفحص واستلام 21 حيوانا جرى ضبطها صباح اليوم، بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، بمحافظة القاهرة.

لجنة بيطرية تستقبل حيوانات سوق الجمعة

أضاف «رجائي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحديقة تستقبل الحيوانات التي جرى ضبطها من خلال لجنة بيطرية تهتم بعزل الحيوانات المضبوطة وتهتم بتغذيتها وعلاج المصاب منها وفحصها لعزل الحيوانات المصابة عن حيوانات حديقة الحيوان بالجيزة وتصل فترة الحزب أكثر من 30 يوما يجري خلالها تقديم العلاج المطلوب والأغذية.

مصر تمنع الإتجار في الحيوانات البرية

أضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الحيوان -من خلال إدارة الحياة البرية- تشارك في الحملات التي تقوم بها وزارة البيئة وشرطة المسطحات على الأسواق التي تباع فيها الحيوانات البرية، موضحا أن مصر من الدول التي تمنع الإتجار في الحيوانات البرية، والموقعة على اتفاقية «سايتس» لحظر الإتجار في الحيوانات البرية، كما تحافظ أيضا مصر على الحيوانات المهددة بالانقراض وفقا للاتفاقية.

ووفقا لوزارة البيئة، جرى صباح اليوم، ضبط 21 حيوانا بريا في منطقة سوق الجمعة بالسيدة عائشة بمحافظة القاهرة، وتنوعت الحيوانات المضبوطة ما بين 8 ثعابين مختلفة النوع والحجم، و4 زواحف، و3 طيور برية متنوعة، و3 تماسيح مختلفة الحجم، و3 سلاحف برية، كما جرى ضبط عدد من الباعة الجائلين وتحرير محاضر بالواقعة.

وتواصل حديقة الحيوانات والحدائق المختلفة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، تنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن مجابهة المرض، حيث تجرى يومياً عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت، وكذلك التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد داخل الحدائق المختلفة.