كل ما تريد معرفته عن حقوق كفر الشيخ.. بدء الدراسة بالكلية وقبول التحوي

تستقبل كلية حقوق كفر الشيخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، طلابها في العام الدراسي الجديد، كدفعة أولى عقب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة بالكلية بعد الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال التحويلات للفرقة الأولى من كليات الحقوق بالمحافظات المجاورة، في إطار تقليل الاغتراب الذي سيبدأ اليوم الأحد، كما جرى الانتهاء من تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية.

ومع قرب حلول العام الدراسي الجديد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن كلية حقوق كفر الشيخ، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، على النحو التالي:

إنشاء كلية حقوق كفر الشيخ

في عام 2017، أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ حينها، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية حقوق كفر الشيخ؛ لتخفيف الأعباء عن أبناء المحافظة والطلاب الذين يسافرون لدراسة الحقوق في المحافظات المجاورة، وجرى إنشاء وتجهيز المبنى؛ تمهيدا للافتتاحه إلا ان القرار تأخر قليلاً على الرغم من أنه مطلب للكثير من أبناء كفر الشيخ، وعلى مدار 4 أعوام استقبلت الجامعة لجانا مختلفة لبحث إمكانية بدء الدراسة بحقوق كفر الشيخ، ومدى استعداد الجامعة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب.

حقوق كفر الشيخ.. موافقة التعليم العالي على بدء الدراسة

وفي شهر مارس من العام الجاري، وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اعتماد إنشاء كلية حقوق كفر الشيخ، وكلف باستكمال التجهيزات والمبنى، وأرسل لجانا لبحث إمكانية بدء الدراسة، وفقا للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأثنت اللجان على التجهيز سواء من المرافق والإداريين، كما استمعت لشرح مفصل من رئيس الجامعة عن الاستعدادات وأيدت قرار الانشاء والاعتماد، ما جعل الوزير يصدر قرارا ببدء الدراسة بحقوق كفر الشيخ في العام الدراسي 2021/2022.

أول عميد لكلية حقوق كفر الشيخ

وقبل أيام أصدر رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بتعين الدكتور ماهر أبو خوات، عميدًا لكلية حقوق كفر الشيخ؛ تمهيدا لقبول تحويلات الطلاب في الفرقة الأولى فقط من الجامعات المجاورة لحقوق كفر الشيخ وذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي، لتقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن يتم انتداب أبناء كفر الشيخ الذين يعملون أعضاء هيئة تدريس في كليات الحقوق بالمحافظات المجاورة؛ للتدريس بحقوق كفر الشيخ في إطار اكتمال الكوادر البشرية للتدريس في الأقسام المختلفة، وفقًا للجامعة.