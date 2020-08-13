وفد الأعلى للجامعات يطمئن على توافر الإمكانات لاعتماد حقوق كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ووفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس، للوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لاعتماد كلية الحقوق بالجامعة.

وضم الوفد الدكتور مصطفى كامل خليل، عميد كلية الحقوق جامعة دمياط وعضو لجنة الدراسات القانوبية، والدكتور محمد فهمي عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق والمشرف على كلية الحقوق.

ورحب دسوقي، بوزير التعليم العالي الأسبق والوفد المرافق له، حيث قدم شرحًا مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما جرى الانتهاء منه حاليًا، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة.

ثم توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانيات، التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقدت اللجنة أقسام ومرافق الكلية، للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى تأهيل وتدريب طلابها للمستقبل ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلباته المتجددة وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.