جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد «مصر الخير» لبحث إقامة مشروعات مشتركة

استقبل الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعال، وفداً من مؤسسة «مصر الخير»، برئاسة العميد مدحت جمال، القائم بأعمال رئيس قطاع التكافل الإجتماعي بالمؤسسة، وضم الوفد محمود عبد الحكيم وسارة السيد.

ورحب نائبا رئيس جامعة كفر الشيخ بالوفد الزائر، وأكدا أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات الجامعة البحثية والعلمية، وبحث سبُل التعاون المستقبلي بين جامعة كفر الشيخ ومؤسسة «مصر الخير»، وتعزيز التعاون المشترك، كما تم مناقشة إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وتشجيع أفكار الطلاب المبتكرين، وتحويلها إلى مشروعات لها مردود اقتصادي.

وزار وفد مؤسسة «مصر الخير» كلية الثروة السمكية، بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور إبراهيم الهواري، عميد الكلية، وتفقد الوفد مصنع الأعلاف والمعمل المتنقل لتنقية المياه وأحواض الاستزراع السمكي بالكلية.

الزيارة بهدف التعرف على الإمكانيات للتعاون

كما تعرف الوفد الزائر على إمكانيات كلية الذكاء الاصطناعي ومعاملها، والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة (Robot) تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها.

يأتي ذلك في إطارالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتعظيم الفائدة لطلاب الجامعة من خلال المنح الطلابية، وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال فرص التدريب، حيث تمتلك الجامعة الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، فيما تمتلك المؤسسة خبرات في العمل الأهلي والمجتمعي.

وأشاد وفد مؤسسة مصر الخير بنموذج جامعة كفر الشيخ، وما حققته منذ تأسيسها، وإمكانيات الجامعة من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي والتقدم التقني والمعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.