«صحة النواب»: تكليف الأطباء وزراعة الأعضاء على رأس أجندة اللجنة

قال محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ هناك أجندة تشريعية مهمة بانتظار اللجنة في دور الانعقاد الجديد، موضحا أنّه عقب انتخابه للمرة الثانية على التوالي في مقعد الوكيل الأول للجنة الصحة بالمجلس، ستعمل اللجنة في الفترة المقبلة على مناقشة عدد من القوانين والموضوعات التي تشغل قطاع عريض من الأطباء، وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشروع قانون آخر لحماية الأطباء، خاصة بعد حوادث الاعتداء على أطباء داخل مقار عملهم.

وكيل صحة النواب: سنفتح ملف زراعة الأعضاء البشرية

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ صحة المواطن وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية له، التحدي الأكبر أمام اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد الجديد، متابعا: «سنفتح ملف زراعة الأعضاء البشرية، الذي يواجه إشكاليات عديدة في التطبيق على أرض الواقع، لإنقاذ مئات الأرواح».

الوحش: يجب تعميم ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية بين المصريين

واستطرد الوحش، أنّه يجب تعميم ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية بين الشعب المصري، خاصة وأنّ مسألة زراعة الأعضاء البشرية تتم بضوابط، موضحا أنّ لجنة الصحة ستعمل في المرحلة المقبلة، على مراجعة قانون زراعة الأعضاء البشرية، وتقديم مقترحات لتعديل بعض المواد إذا تطلب الأمر ذلك.

وشدد النائب، على أنّ ملف تكليف الأطباء والصيادلة سيكون على رأس الملفات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها البرلمانية المقبلة، مضيفا: «توصلنا إلى بعض الحلول المؤقتة في دور الانعقاد الأول، وسنعمل على حله نهائيا في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

والنائب الدكتور محمد الوحش، واحدا من العلماء المتخصصين في مجال جراحة وزراعة الكبد، كما يشغل منصب المستشار العلمي والطبي لصندوق تحيا مصر، وهو من النواب المعينين في مجلس النواب بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نتيجة انتخابات لجنة الصحة بمجلس النواب

وأسفرت انتخابات لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم، عن فوز الدكتور أشرف حاتم برئاسة اللجنة، وفوز الدكتور محمد الوحش بمقعد الوكيل الأول، ومحمود أبو الخير بمقعد الوكيل الثاني، وكريم حلمي بأمانة السر، وشهدت اللجان البرلمانية بمجلس النواب، منافسة على مقاعد هيئات مكاتبها ، لاختيار رئيسا ووكيلين وأمينا للسر.