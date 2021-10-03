نقابة الأطباء تتوقف عن العمل 4 أيام بسبب انتخابات التجديد النصفي

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن توقف سير العمل الخاص بخدمات أعضائها الأطباء لمدة 4 أيام، وذلك من يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021 الى السبت 9 أكتوبر 2021، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء والتي مقرر انعقادها يوم الجمعة 8 أكتوبر.

موعد عودة العمل بالنقابة

ومن المقرر أنَّ تعاود النقابة، بحسب بيانها اليوم، نشاطها صباح الأحد القادم 10 أكتوبر 2021.

كما أعلنت نقابة الأطباء، تطبيق نقابة أطباء مصر، ويقدم المعلومات والخدمات التي تقدمها النقابة من تجديد الاشتراك السنوي واستخراج الشهادات المختلفة ـو البحث عن الاطباء بمختلف تخصصاتهم أو الخدمات الاجتماعية مثل الرحلات والمصايف وغيرها أون لاين.

وأوضحت النقابة، في بيانها، طريقة الوصول إلى التطبيق على الهاتف الخاص بالأعضاء عن طريق Google Play، والذي يحمل اسم نقابة أطباء مصر، وأضافت في رسالتها إلى أعضائها: «نتمنى أن يحوز هذا التطبيق إعجاب الأطباء وأن يقبلوا على تحديث بياناتهم في أسرع وقت حتى تظهر دقيقة بالدليل الطبي الذي يعتبر جزء مهم من التطبيق».

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة أطباء، اليوم الأحد، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على أن يغلق باب الترشح للانتخابات 30 يونيو الجاري.

انطلاق انتخابات الأطباء الجمعة

كما أعلنت اللجنة، فتح باب الطعون على الترشح لانتخابات نقابة الأطباء من 10 يوليو، وحتى 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو، على أن يتمّ فتح باب التنازلات عن الترشح لانتخابات نقابة الأطباء من 26 يوليو وحتى 30 يوليو، وسيتمّ إعلان القائمة النهائية يوم 10 أغسطس 2021، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أكتوبر المقبل.