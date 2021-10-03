زلزال قوي يضرب الفلبين وانهيار 5 منازل

أعلن مركز مراقبة الزلازل والبراكين في الفلبين، اليوم الأحد، أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة «أوكسيدنتال ميندورو» في وسط البلاد، ما أسفر عن تدمير 5 منازل دون وقوع إصابات أو وفيات.

زلزال الفلبين المدمر

وبحسب قناة «إيه بي إس- سي بي إن» الفلبينية؛ فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في وقت مبكر من الصباح.

وتابعت الشبكة، أنه في وقت سابق، تم تسجيل زلزال ثان في منطقة قريبة بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على عمق 13 كيلومترا، مضيفة أن الفلبين تقع على قوس من النشاط الزلزالي المُكثف يسمى «حلقة النار»، ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

زلازل قوية تضرب الفلبين خلال العام الجاري

وفي السياق ذاته، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مناطق محاذية لسواحل الفلبين الجنوبية، وفق ما أفادت شبكة رصد الزلازل التابعة لمرصد هونغ كونغ منتصف أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 1:46 بالتوقيت المحلي، وأن بؤرتها كانت تقع في منطقة بحرية على بعد 150 كم جنوب شرقي مدينة دافاو، والتي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة.

فيما أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، أن البؤرة وقعت على عمق 65.6 كم، وكان مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل أفاد بأن زلزلا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين في شهر يوليو الماضي.

إجلاء الأسر الفلبينية

ومن جهته، أفاد مارك كيشين تيمبال، ممثل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإزالة الكوارث الطبيعية في الفلبين، بأنه تم إجلاء نحو 3077 أسرة، أو 13225 شخصا، وأوضح أنه تم نقل السكان من التجمعات السكنية الواقعة في الأراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات إلى 28 مركزا بمدينة ماريكينا.

وأضاف: «ويتابع ممثلون آخرون للسلطات المحلية الوضع، وهم جاهزون لإجلاء الناس، إذا ظهرت هناك حاجة إلى ذلك».