ظهور دمية مسلسل «لعبة الحبار» يثير الذعر في الفلبين

حالة من الذعر أصابت رواد أحد المراكز التجارية في مدينة كويزون بالفلبين، وذلك بعد ظهور نسخة طبق الأصل من الدمية المتحركة العملاقة التي ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل لعبة الحبار «Squid Game»، الذي حظي بنجاح كبير في مختلف أنحاء العالم.

وتغني الدمية التي يصل طولها إلى 10 أقدام، أغنية «الضوء الأحمر.. الضوء الأخضر.. 1-2-3»، التي كانت تغنيها في المسلسل قبل أن تطلق النار على المتسابقين، وفي المركز التجاري إذا حاول أحد المشاة العبور عكس الضوء الأحمر، فإنها تدير رأسها وتومض عيناها بلون أحمر على الجاني، بينما كشفت شبكة «نتفليكس» أن ظهور دمية مسلسل لعبة الحبار ما هي إلا حيلة تسوقية بعد النجاح الذي حققه المسلسل، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

