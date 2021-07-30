كوارث: زلازل في طاجيكستان وألاسكا..وتجدد حرائق غابات عكار بلبنان

شهدت عدد من الدول خلال الأيام الماضية، كوارث طبيعة منها الزلزاليين اللذين ضربا طاجيكستان و ألاسكا الأمريكية، دون الإلاغ عن وقوع ضحايا، كما شهدت الصين، فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنيين، فيما شهد السودان، ارتفاع مناسيب الأنهار نتيجة توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية، ما أسفر عن غرق طالب وطالبة بالنيل الأزرق.

وهز زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جمهورية طاجيكستان من الدول الحبيسة في آسيا الوسطى، وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن بؤرة الهزة وقعت على بعد 98 كيلو متر شمال غربي بلدة مرجاب الواقعة شرقي البلاد في جبال بامير وعلى عمق 96 كيلو متر، ولم ترد معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية بنتيجة الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، قالت هيئة «المسح الجيولوجي»، أمس الخميس، إن زلزالا بقوة 8.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب المنطقة الواقعة على مسافة 91 كيلو متر شرق جنوبي شرق مدينة «بريفيل» بولاية ألاسكا الأمريكية، وتم تحديد مركز الزلزال بشكل أولي، بعمق 46.66 كيلو متر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

مقتل شخصين اثنيين جراء فيضانات شمالي الصين.. وارتفاع قتلى أمطار خنان إلى 99 شخصا

وفي الصين، لقى شخصان اثنان مصرعهما، وفقد شخص آخر، أمس الخميس، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت مدينة تاي يوان عاصمة مقاطعة «شانشي» شمالي الصين.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في ناحية «شينجهوالينج» بعاصمة المقاطعة، إنه وسط الأمطار الغزيرة بعد ظهر أمس الاول الأربعاء، واجه 6 من عمال تنظيف قنوات الأنهار الفيضان في أثناء إجلائهم، فيما تم إنقاذ 3 منهم ولكن جرف الفيضان الآخرين، ما أسفر عن مصرع اثنين وفقدان الأخير.

وارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في مقاطعة «خنان» الواقعة بوسط الصين إلى 99 شخصا، حتى ظهر أمس الخميس، فيما تأثر أكثر من 13.91 مليون شخص في 150 منطقة على مستوى المحافظة بآخر موجة من الأمطار الغزيرة منذ 16 يوليو الجاري.

تضرر نحو 1.05 مليون هكتار من المحاصيل في المقاطعة الصينية

وتضرر نحو 1.05 مليون هكتار «1 هكتار =10000 متر مربع=2471 فدان» من المحاصيل، وانهار أكثر من 840 ألف منزل أو لحقت بها أضرار في جميع أنحاء المقاطعة .

وفي اليمن، لقيت 7 فتيات من عائلة واحدة، حتفهن غرقا في منطقة حصامة بوادي الكفاه في شمال شرقي أبين الواقعة جنوب البلاد، مساء أمس الخميس، بسبب سيول وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوي ضرب عددا من محافظات اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين للوكالة الروسية، إن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات، مشيرا إلى أن السيول تسببت في قطع الطريق الرابط بين محافظتي أبين وشبوة بعد أن غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد.

ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تركيا إلى 4 اشخاص

وفي تركيا، ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في جنوبي تركيا إلى 4 أشخاص، فيما اضطرت السلطات لإخلاء عشرات القرى من السكان مع اتساع رقعة الحرائق، كما أخلت فندقا في مدينة بودروم السياحية من نزلائه، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الورسية.

ويحاول أكثر من 4 آلاف عنصر من طواقم الإطفاء، تؤازرهم مروحيات وطائرات إطفاء، السيطرة على النيران. وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن من بين الضحايا، شابا «25 عاما» كان في طريقه للالتحاق بفرق الإطفاء تطوعا في منطقة أتت عليها النيران في مرمريس، كما التهمت النيران عشرات المنازل والحقول والإسطبلات في قرى عديدة.

ونقلت فرق الإسعاف، 183 شخصا إلى مستشفيات المنطقة، 3 منهم أصيبوا بحروق والبقية باختناقات تنفسية من جراء تنشقهم الأدخنة المنبعثة من الحرائق، فيما أنقذت فرق الطوارئ، أمس الخميس، 10 أشخاص تقطعت بهم السبل على متن قارب كان يبحر في بحيرة لفتها ألسنة النيران.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية اليونانيون، أمس الخميس من أن البلاد ستشهد موجة حر شديدة وطويلة خلال الأيام الـ10 القادمة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية: يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في البر الرئيسي لليونان، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وفي لبنان، تواصلت الحرائق الهائلة شمال البلاد، لليوم الثاني على التوالي، وامتدت بسرعة كبيرة واقتربت من الأماكن السكنية، مما دفع السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة.

وتجددت الحرائق ليلاً في غابات عكار شمال لبنان، لا سيما في مناطق أكروم وبلدات أخرى في محيطها، وانتشرت عبر الحدود إلى سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبالرية.

وأسفرت الحرائق عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهو صبي في الـ15 من عمره، كان يساعد في جهود مكافحة الحرائق، فيما أعلن الدفاع المدني اللبناني نشر 25 عربة إطفاء تدعمها 4 مروحيات تابعة للقوات الجوية ووحدات عسكرية لإخماد النيران.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أمسي الأول الأربعاء، إجلاء 17 شخصا وتقديم العلاج لأكثر من 30 شخصا بينهم 8 نقلوا إلى المستشفى، فيما دعت الحكومة اللبنانية إلى مساعدة عاجلة من قبرص.

وبدأ الحريق، أمس الأول الأربعاء في محافظة عكار شمالا، وامتد إلى المناطق الحدودية بمحافظة حمص السورية، فيما كافح عناصر الإطفاء السوريون، لاحتواء الحرائق في قرى منطقة القصير، وتشارك طائرات مروحية عسكرية سورية في العملية منذ أمس الأول الأربعاء.

وقال رئيس الدفاع المدني السوري، اللواء سعيد العوض، إن الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن التضاريس الوعرة، تزيد من صعوبة العمليات.