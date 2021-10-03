«الأزهر» يعلن إجراءات وشروط التسكين بالمدن الجامعية للبنين والبنات

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للبنين والبنات، موضحًا أنها تتضمن قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة، باستخدام خدمة فوري على كود دفع «6451» يعقب ذلك دخول الطالب أو الطالبة على هذا الرابط، ليجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للبنين و البنات

وأوضح «الشربيني» أنه في حال وجود بيانات غير مستكملة يجرى استيفاؤها ثم طباعتها ووضعها في ملف، إضافة إلى إفادة تفيد بتلقيه جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى جرى تطعيمه فيها، ثم يتوجه الطالب أو الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي أعلن عنها مسبقًا، موضحًا أن تلك الإجراءات تسري على الطلاب المتقدمين للسكن الاقتصادي.

جامعة الأزهر: اللقاح شرط للالتحاق بالمدينة الجامعية

وأعلنت جامعة الأزهر منذ أيام نتيجة القبول في المدن الجامعية وأسماء الطلاب المقبولين للسكن بالمدن، بعد أن انتهت من إعداد الكشف النهائي بأسماء الطالبات المنطقبة عليهن الشروط للتسكين بالمدن، ويتبعه إعلان أسماء الطلاب المنطبقة عليهم الشروط.

كما أوضحت جامعة الأزهر أن الحصول على لقاح كورونا، ضروري للحفاظ على سلامة الجميع، ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى ضرورة الحصول على لقاح كورونا، لأنه يعد شرطًا من شروط السكن في المدينة الجامعية للأزهر الشريف.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات الأزهرية

وينتظر الطلاب إعلان النتائج النهائية للتنسيق لكي يتمكنوا من معرفة الكلية التي التحقوا بها قبل بدء العام الدراسي، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن النتيجة خلال أيام قليلة، وذلك على موقع بوابة التنسيق.