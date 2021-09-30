رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في سكن المدينة الجامعية بالأزهر

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة القبول بالمدن الجامعية، بعد أن توجيه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بإعلان جميع الأسماء المنطبقة عليها الشروط للسكن بالمدن الجامعية تباعا، حيث يبدأ الإعلان عن أسماء الطالبات يتبعه الإعلان عن أسماء الطلاب.

مواكبة عمليات التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من إعداد الكشف النهائي بأسماء الطالبات المنطبقة عليهن الشروط للتسكين بالمدن، كما سيتبعه إعلان أسماء الطلاب المنطبق عليهم الشروط من أجل التيسير عليهم، مشيرا إلى مواكبة ذلك لعمليات التحول الرقمي التي تقوم بها جامعة الأزهر ضمن السياسات العامة للدولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة التسكين

أكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الطلاب المنطبق عليهم الشروط يمكنهم الاستعلام عن نتيجة تسكين المدن الجامعية بنات بالقاهرة من هنا.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قد زار المدينة الجامعية بمدينة نصر، بشكل مفاجئ للتأكد من جاهزيتها للتسكين، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير اختبارات القدرات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، موضحا أنه سيتم إعلان جميع الأسماء المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية تباعا حيث سيبدأ الإعلان عن أسماء الطالبات يتبعه الإعلان عن أسماء الطلاب.

اللقاح شرط للسكن بالمدن الجامعية

وأكد رئيس جامعة الأزهر على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أن تناول اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية للأزهر الشريف.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الحصول على لقاح كورونا، ضروري للحفاظ على سلامة الجميع، موضحة أن التسجيل لطلب التسكين في المدينة الجامعية سيكون إلكترونيا تيسيرا على الطلاب.