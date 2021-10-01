مستشار رئيس جامعة الأزهر يكشف موعد إعلان نتيجة التنسيق

قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إن الجامعة بانتظار قاعدة بالبيانات لمن سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهرية 2021، عبر بوابة الحكومة المصرية، لاسيما بعد غلق باب التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق جامعة الأزهر أمام الطلاب الجدد خريجي الثانوية الأزهرية أمس الخميس.

نتيجة تنسيق الأزهر

وأكد مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنه في حالة وصول قاعدة البيانات الخاصة بمن سجلوا بياناتهم غدا، سيجري العمل عليها فورا، وإعلان نتيجة التنسيق للمرحلتين الأولى والثانية، يوم الأحد أو الاثنين، بعد الانتهاء منها».

ولفت إلى أن مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، شهدت انخفاضًا بنسبة 2% على الأقل في الحدود الدنيا للقبول بالكليات، خاصة كليات القمة، مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان، مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.

تنسيق كليات جامعة الأزهر

وكان الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أكد انخفاض مؤشرات التنسيق هذا العام عن العام السابق لاسيما وأن هناك انخفاضا في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

وشدد «الشربيني» على ضرورة حصول كافة الطلاب على تطعيم لقاح كورونا، مؤكدا أن جامعة الأزهر توفر نقاط عدة للحصول على للتطعيم والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب والعاملين بالجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

الاستعلام عن تنسيق جامعة الأزهر

وعن طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021، يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، معرفة نتيجة تنسيق الكليات هذا العام من خلال الدخول عبر هذا الرابط.

ووفقا للخطة الزمنية ستبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، وستستمر الدراسة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حتى 16 يونيو 2022، ومن المقرر أن تصل مدة الدراسة الفعلية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022 إلى 190 يوما.