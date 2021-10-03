شمس البارودي تؤيد بـ«قلبها» التبرع بالأعضاء: «كبد» متوفي أنقذ صديقنا

«قلبي يدعوني للتبرع.. لكن لابد من سؤال العلماء».. هكذا علقت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، على مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التي أطلقتها إلهام شاهين، قبل أيام، وتعتزم فيها مقابلة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة.

وقالت «البارودي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها من الصعب إبداء رأيها في أمر يجب الرجوع فيه للشرع والعلماء، مضيفة: «قلبي يوافق علي المبادرة لو أنها ستنقذ حياة إنسان ما زال علي قيد الحياة، لكن يظل الرأي القاطع للعلماء».

شمس البارودي: لا بد من الرجوع إلى أهل الشرع والعلماء

وأضافت الفنانة المعتزلة، أتذكر موقفا لأحد أصدقاء العائلة، كان يعاني من مرض الكبد في أوروبا، وتم التبرع له بكبد شخص متوفي، وهو حاليا في صحة جيدة الحمد لله، والرائع أن المتبرع كان أجنبيا، وصديق عائلتنا مسلما ملتزما.

وبسؤالها عن إمكانية اتخاذها قرار بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، ردت قائلة: «إحساسي يدعوني لاتخاذ قرار كهذا، ولكني أحب أن أطمئن على تصرفي من حيث الشرع».

إلهام شاهين: يسرا تفكر في التبرع بأعضائها بعد وفاتها

وفي السياق ذاته، كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تلقيها اتصالاً هاتفياً من يسرا، إذ أكدت الأخيرة أنها تفكر في التبرع بأعضائها، كما أبدى الفنان السوري عبد المنعم العمايري تحمسه للفكرة، وقرر نشرها في سوريا، وفقا لتصريحات إلهام شاهين لـ«الوطن».

وأكدت إلهام شاهين، أن تنفيذ مبادرتها تستلزم التعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، حيث أعربت عن سعادتها بردود الفعل المجتمعية المتمثلة في رجال الدين والعلم والمجتمع المدني.

وأعلنت إلهام شاهين، تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، معتبرة هذا التصرف بمثابة صدقة جارية لها، إذ أعلنت أن الشيخ خالد الجندي أكد أن التبرع بالأعضاء «حلال».