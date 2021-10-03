إلهام شاهين: أهم ميدان في باريس هو «المسلة المصرية»

نشرت إلهام شاهين، صورا لها من داخل قصر عابدين، مشيدة بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وكتبت على إنستجرام: «مصر أم الدنيا وأول حضارة في العالم.. الجمال والفخامة والرقي في أجمل قصور العالم.. قصر عابدين.. وفي كل متاحف العالم المشهورة تجد الجناح المصري هو الأهم، سواء في متحف اللوفر أو قصر فرساي».

وأضافت إلهام شاهين: «حتى أنهم بنوا هرم من الزجاج أمام اللوفر.. وأهم ميدان في باريس، هو ميدان المسلة المصرية.. مصر يعنى العراقه والأصالة والجمال والرقي».

إلهام شاهين ومبادرة التبرع بالأعضاء

وكانت إلهام شاهين، أطلقت حملة التبرع بالأعضاء كصدقة جارية بعد الوفاة، وذلك في حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد كبير من الفنانين تواصلوا معها، للإشادة بالحملة، من ضمنهم يسرا التي تفكر في التبرع كما صرحت إلهام شاهين، بالإضافة إلى الفنان السوري عبد المنعم العمايري، الذي يفكر في توسيع الحملة ونشرها في بلاده لأنه معها للغاية.

رجال الدين يؤيدون مبادرة إلهام شاهين

وكانت إلهام شاهين صرحت بأنها استشارات رجال دين قبل إطلاق المبادرة، وأيدها الشيخ خالد الجندي، كما قالت إنه لا بد من وضع خانة متبرع في بطاقة الرقم القومي، لكى يجري التعرف على نية جميع الأشخاص قبل الوفاة.

وعن التبرع بأعضاؤها بعد وفاتها، فقالت إلهام شاهين إنها قررت ذلك الأمر قبل 10 سنوات، وكانت دائما تقول ذلك الأمر لوالدتها، التي كانت دائما تعترض على ذلك الأمر، لكنها تحب أن يستفيد غيرها بأعضاؤها، لأن أعضاؤها ستنتهي، وسيجري تحليلها في نهاية الأمر، فلا بد من أن يستفيد الأشخاص، وأن تكون صدقة جارية لهم، وتكون سبب في أن تخفف آلام أحد الأشخاص.