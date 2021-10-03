إلهام شاهين: يسرا تفكر في التبرع بأعضائها.. وعبد المنعم عمايري متحمس

أكدت الفنانة إلهام شاهين سعادتها بردود الأفعال، والتفاعل المجتمعي الذي صاحب الإعلان عن مبادرة التبرع بالأعضاء.. بعد الوفاة، وقالت: «تلقيت اتصالات عديدة من أصدقاء وزملاء متحمسون للمبادرة».

إلهام شاهين: فاطمة نعوت وعبدالمنعم عمايري ينضمان للمبادرة.. ويسرا تفكر

أوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريحاتها لـ «الوطن»، أن الكاتبة فاطمة نعوت تحمست للفكرة، حيث تلقيت مكالمة هاتفية منها، تخبرها أنها قررت التبرع بأعضائها، كما تلقت مكالمة هاتفية من الفنانة يسرا التي قالت لها إنها تفكر في الأمر، بالإضافة إلى الممثل السوري عبدالمنعم عمايري الذي تحمس للفكرة للغاية وأخد على عاتقه نشرها في سوريا.

وأضافت الفنانة المصرية: «طالبت كل من يؤيد الفكرة تصوير فيديو، وعرضه على حسابه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشر المبادرة وتحقيق نوع من الحراك المجتمعي حولها».

كانت الفنانة إلهام شاهين تبنت خلال الفترة الأخيرة مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفاعل معها عدد كبير من المثقفين والأطباء، بعد أن دعا الدكتور خالد منتصر النجوم لدعم هذه المبادرة، التي تهدف لتوفير أعضاء المتوفين ليستفيد منها المرضى لتخفيف آلمهم ومعانتهم.

إلهام شاهين: مبادرة التبرع بالأعضاء لها هدف إنساني عظيم

الفنانة المصرية أشارت إلى أن الدولة أقرت قانون التبرع بالأعضاء منذ عام 2010، ولكن الناس لم يكن لديها ثقافة التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وبالتالي كان المجتمع بحاجة إلى دفعة ليدخل القانون حيز التنفيذ، مؤكدة أن التبرع سيكون بمثابة صدقة جارية على روح المتوفي.

وأوضحت أن: «المتوفى مستفيد من صدقة جارية وثواب كبير، والحي تخلص من الآلم والمرض، فهناك آلاف يعانون من الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، ومبادرة التبرع بالأعضاء ستساهم في تخفيف آلمهم، المبادرة لها هدف إنساني عظيم».

الفنانة إلهام شاهين شاركت بصحبة لجنة تضم عدد من المثقفين والفنانين.. العمل مع وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة التبرع بالأعضاء، والإجراءات التي يجب على المتبرعين القيام بها.