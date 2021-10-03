إلهام شاهين عن منتقدي التبرع بالأعضاء: ضد الدين.. وأمين الفتوى يرد

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن سبب طرحها قضية التبرع بأعضاء الجسد، المبادرة التي طرحها الدكتور خالد منتصر، ثم بدأت بعد ذلك بالبحث فوجدت أن هناك مشروع قانون أقرته الدولة منذ 2010، أي منذ 11 عاما، ولكن لم يفعل؛ لأنه لا يوجد متبرعين، ولا ثقافة ووعي لدينا حيال التبرع، ولذلك من المهم لفت النظر إليها.

إلهام شاهين: دكاترة كبار ورجال علم وقضاء انضموا للمبادرة

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، السبت، أنه انضم لهذه المبادرة مجموعة كبيرة منهم «دكاترة كبار ورجال علم وقضاء»، مثل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ زراعة الكبد، والمستشار أمير رمزي، والدكتور سعد الدين الهلالي.

وعبرت الفنانة عن أمنيتها بتفعيل قانون التبرع بالأعضاء، قائلة: «هي ليها آلية لتنفيذها، لازم يبقى فيه بنك لزراعة الأعضاء، وما يثبت بأن هذا المتوفى موافق، فيه دول كتير بتكتب ده على رخص القيادة، وتونس وهي دولة عربية بتكتب ده في الرقم القومي، وأنا أفضل الكتابة في الرقم القومي عشان مش كل الناس عندها رخصة قيادة، بس لازم ما يثبت».

وتابعت: «احنا كان عندنا بنك للقرنية، من زمان من أيام الرئيس السادات، وبعض الأقلام هاجمت ده، العقليات اللي ضد العلم والدين والإنسانية وكل حاجة، فأغلق هذا البنك حاليا وبنستورد القرنية من الصين».

«الإفتاء» تكشف عن حكم التبرع بالأعضاء

من جهته، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ التبرع بأعضاء الجسد أمر من قديم الزمان، والإفتاء أصدرت فتاوى كثيرة بشأنه، ونظموا ذلك بالقانون رقم 5 لسنة 2010، وكان من ضمن بنوده أن يكون هناك لجنة عليا لها شخصية اعتبارية تنظم هذا الأمر، بما يمنع من التلاعب بالإنسان؛ لأنه ليس سلعة تباع وتشترى.

وأضاف «وسام»، خلال اتصال هاتفي في البرنامج ذاته، أن القانون رقم 5 يسد كل ما قد يؤدي لجعل الإنسان سلعة، وهذا النوع من التبرع من الصدقة الجارية؛ لأن العضو الذي يُنقل ينتفع به حتى يتوفى الشخص المتبرع إليه؛ فهو له حكم الصدقة الجارية، بل ومن أعظمها، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا).