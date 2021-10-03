الرعاية الصحية: لقاءات وبرامج لإدارة المطالبات في المنشآت بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عقد عدة لقاءات وبرامج تدريبية للمديرين والمسؤولين الماليين بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، بهدف التدريب على آليات إدارة المطالبات، وتنظيم وضبط حساب التكاليف بالمنشآت الصحية للهيئة.

ضمان استدامة الخدمات والرعاية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن اللقاءات تناولت التدريب على آليات جمع وتحليل البيانات الخاصة بالتكاليف المباشرة أو غير المباشرة، وكيفية إمداد قسم التكاليف بالبيانات والإحصاءات السليمة، لإعداد نظام تكاليف ذكي ودقيق، قادر على حساب تكلفة كل خدمة وقيمة كل أصل طبي أو غير طبي، يساعد متخذي القرار في إحكام الرقابة على الموارد، وإدارتها على الوجه الأمثل، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، ولكل المتعاملين وضمان جودتها، والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

وأضافت الهيئة، أنه شارك باللقاءات والبرامج التدريبية، فريق من الخبراء والمسؤولين الماليين المتخصصين في عمليات ضبط وتنظيم حسابات التكاليف بالمنشآت الصحية، ضم كلًا من جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة ومدير الإدارة العامة للشئون المالية، خالد جواتشي، مدير إدارة الأصول الثابتة وحسابات التكاليف بالهيئة، محمود ذكي، رئيس قسم المطالبات بالهيئة، علي البكري، مسئول إدارة التكاليف بالهيئة، محمد ثابت، مدير الإدارة المالية بفرع الهيئة في الإسماعيلية.

تحديد الموارد وتغيرات الطلب الموسمية على الخدمات الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية التدريب على حساب التكاليف بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بهدف بناء نظام شامل وموحد للتكاليف، يتوافر به كل البيانات التي تسهم في دراسة التكاليف داخل الأقسام العلاجية والإدارية بالمنشآة، والمساعدة على اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية في حُسن إدارة الموارد الصحية وتحديد الموارد المستغلة والطلبات المتوقعة وتغيرات الطلب الموسمية على الخدمات الصحية والاستعداد لها، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الموارد المخصصة للهيئة، وعدم هدرها وضمان استدامتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

وشدد السبكي، على أهمية تدريب العنصر البشري بالهيئة، باعتبارهم أثمن مورد لديها يضمن تدريبه وتنمية مهاراته وقدراته، تحسين كفاءة التشغيل، وبناء نظام صحي أكثر استدامة وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات المجتمع في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى مستويات الجودة العالمية.