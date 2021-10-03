مؤتمر بألمانيا يطالب بحظر ومصادرة أموال تنظيم الإخوان في أوروبا

خطوات أوروبية متتالية، تلاحق تنظيم الإخوان الإرهابي، لقطع الطريق على التنظيم وممارساته، التي تستهدف القيم الأوروبية، ففي مسعى جديد لتضييق الخناق على جماعة «الإخوان» داخل أوروبا، طالب مؤتمر عقدته مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم «الإخوان»، ومصادرة أمواله وتعقب مصادر تمويله، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

عقد مؤتمر «الإسلام السياسي وأوروبا» في برلين

وأوضح التقرير أن المؤتمر عُقد في العاصمة الألمانية برلين، بحضور مجموعة بارزة من الكتاب والباحثين، تحت عنوان: «الإسلام السياسي وأوروبا: فهم الديناميكيات في الإسلام السياسي تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبي المناسب»، بالتنسيق بين مؤسسة ليفانت للنشر والدراسات والمعهد الدبلوماسي الألماني، وناقش المجتمعون الخطر الكبير الذي يمثله تنامي التنظيمات الإرهابية في العالم الغربي وتحديداً أوروبا.

منظمات ومؤسسات الإخوان تتوغل في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الإخوان من التنظيمات التي يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منه، نتيجة توغلهم في المؤسسات والمنظمات، وتحديدا في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني، كما أن مؤسسة ليفانت في برلين، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الألماني، نظمت المؤتمر لشرح هذه المخاطر للألمان والأوروبيين ورفع توصيات للبرلمان الألماني والمطالبة بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الإسلامي.

وشدد المؤتمر على رصد مصادر التمويل، التي تدخل للجوامع والمراكز الدينية في ألمانيا، لأنها تُستخدم في اتجاهات أخرى تهدف لتقوية الجماعة، وسن قوانين لمحاربة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في ألمانيا، أسوة بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن ضرورة سن قوانين للحد من خطر الإخوان في ألمانيا وحماية المسلمين الليبراليين، والمجتمع الألماني، وطالب بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الديني.