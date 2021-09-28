البرلمان الألماني يعقد جلسته الأولى بعد الانتخابات ويناقش تشكيل الحكومة

يعقد نواب البرلمان الألماني، «البوندستاغ»، اجتماعهم الأول، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة نتائج الانتخابات التي شهدت تراجع دعم كتلة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وبدء عملية تشكيل حكومة جديدة.

وحصد الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، الذين ينتمون لتيار يسار الوسط، أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة الألمانية، التي عقدت أول أمس الأحد، متفوقين بفارق ضئيل على كتلة الاتحاد التي تقودها المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

الاشتراكيون يتغلبون على كتلة ميركل

وأوضح مسؤولو الانتخابات أمس، أن إحصاء جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة أظهر حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على 25.9% من الأصوات، متقدما على كتلة الاتحاد التي حصلت على 24.1%.ولم يحصل أي حزب فائز في الانتخابات الوطنية الألمانية سابقًا على أقل من 31 %من الأصوات.

وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس، الفائز بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، أمله في بداية سريعة للمحادثات مع الأحزاب المحتملة في الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكان العديد من الشخصيات البارزة في «كتلة الاتحاد» بقيادة ميركل، شككوا في مسعى المرشح الخاسر في الانتخابات أرمين لاشيت لقيادة إدارة جديدة.

الأحزاب الكبرى ترفض تجديد التحالف الكبير

ونظرا لرفض الأحزاب التقليدية الكبرى تجديد «التحالف الكبير» بينها، يبدو أن حزبي الخضر والديمقراطيين الأحرار - اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع - يمتلكان مفاتيح الأغلبية البرلمانية، وفقًا للوكالة.

ويخطط قادة هذه الأحزاب للاجتماع هذا الأسبوع؛ للبحث عن أرضية مشتركة قبل عقد مشاورات مع الأعضاء المحتملين.

بدوره، قال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، رولف موتسنيتش، أمام تجمع للنواب المنتخبين حديثا والمنتهية ولايتهم في البرلمان: «لقد دعينا حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار لإجراء محادثات استكشافية معنا هذا الأسبوع بالفعل إذا أرادوا ذلك».

وعبر شولتس، نائب المستشارة المنتهية ولايتها، أمس الإثنين، عبر رغبته في تشكيل حكومة جديدة قبل عيد الميلاد إذا أمكن ذلك. ويتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة أسابيع أو شهورا في ألمانيا حيث تقوم الأحزاب بوضع خطط الائتلاف الجديد.