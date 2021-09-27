نتائج مؤقتة: فوز الاشتراكيين في الانتخابات الألمانية بـ25.7%من الأصوات

أعلنت نتائج رسمية مؤقتة، فوز الاشتراكيين الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية بألمانيا بحصولهم على 25.7 % من الأصوات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، أن هذه الانتخابات تمثل نجاحا واضحا للديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أولاف شولتز الذي حقق تقدما بـ5 نقاط مقارنة باقتراع 2017.

وأضافت «فرانس 24»، أن هذا الانتخابات عرفت كذلك تراجعا تاريخيا لـ المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل الذين لم يحققوا مثل هذه النتيجة المخيبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وشارك في الانتخابات الألمانية، 47 حزبًا، وكان نحو 60 مليونا و400 ألف مواطن، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

النظام الانتخابي يمزج بين الفائز يحصل على كل شيء والتمثيل النسبي

ويمزج النظام الانتخابي الذي تبنته ألمانيا بعد الحرب العالمية بين نهج الفائز يحصل على كل شئ كما في بريطانيا والولايات المتحدة، ونظام التمثيل النسبي الذي يفسح المجال أمام مزيد من الأحزاب الصغيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

وعندما يدخل الناخب الألماني إلى مركز الاقتراع، يتعين عليه وضع إشارتين على بطاقة الاقتراع: الأولى يختار عبرها ممثله المباشر في الدائرة، بينما الثانية لاختيار حزبه السياسي المفضل.

وأوضحت «يورو نيوز»، أن الخيار الأول يهدف إلى ضمان أن تكون جميع الدوائر الألمانية وعددها 299 ممثلة في البوندستاج «البرلمان الألماني»، فيما يحدد الخيار الثاني النسبة الإجمالية للمقاعد التي سيشغلها كل حزب في البرلمان.

وكان المختص في العلوم السياسية توماس كلاين-بروكهوف، قال في وقت سابق، إن الألمان اختاروا التصويت لأحزاب الوسط في هذا الاقتراع.