موعد عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني هذا الأسبوع

يواصل النجم يحيي الفخراني، عرض مسرحيته الجديدة «ياما في الجراب يا حاوي»، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية منذ الأيام الأولى من عرضها على خشبة المسرح.

وبعد هذا النجاح، يجدد مسرح «كايرو شو» حفلات عرض المسرحية للنجم الكبير يحيى الفخراني، أسبوعيا، وهذا الأسبوع سيكون الجمهور على موعد مع حفلة جديدة من حفلات المسرحية في إجازة هذا الأسبوع.

موعد عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

وسيتم عرض مسرحية ياما «في الجراب ياحاوي» على خشبة مسرح الماركييه بكايرو فيستيفال سيتي، بالتجمع الخامس، يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»، كان قد بدأ عرضها أولا في مدينة الإسكندرية على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، لمدة 6 ليالي متتالية، وبعدها انتقل العرض إلى محافظة القاهرة.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ومسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»، من بطولة يحيي الفخراني، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وإياد نصار، ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين وهى من اخراج مجدي الهواري.

مسلسل «نجيب زاهي زركش»

يذكر أن يحيي الفخراني، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل نجيب زاهي زركش، الذي شارك في بطولته بجانب أنوشكا، وهالة فاخر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، ورامز أمير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، واخراج شادي الفخراني.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمها الفنان يحيي الفخراني في فيلم «عمارة يعقوبيان»، حيث شارك بصوته راويا في بداية الفيلم، ولكنه ابتعد لسنوات طويلة عن تقديم أعمال سينمائية، وركز بشكل أكبر على الدراما التليفزيونية.