«كايرو شو» يعلن عودة عرض «ياما في الجراب يا حاوي» لـ يحيى الفخراني

يستعد الفنان يحيي الفخرانى، لعرض عدد من حفلات مسرحية «يا ما فى الجراب يا حاوي»، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية خلال الفترة الماضية.

مواعيد مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وأعلنت الصفحة الرسمية لكايرو شو، موعد حفلتين مقبلتين لمسرحية ياما فى الجراب ياحاوي، على خشبة مسرح كايرو فيستيفال سيتي.

وكشفت عن موعد الحفلة الأولى لعرض مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى، يوم الجمعة المقبل 1 أكتوبر، أما الحفلة الثانية، يوم الجمعة التالية في الثامن من أكتوبر.

وكانت مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي انطلق عرضها على خشبة مسرح مكتبة الاسكندرية لستة أيام متتالية، وبعدها انتقل عرضها الى القاهرة، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها.

مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي

مسرحية يا ما فى الجراب ياحا وى، بطولة يحيي الفخرانى وإياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي، وشريف دسوقي، ولبنى ونس وعدد أخر من الفنانين وهى من اخراج مجدى الهواري.

يذكر أن عروض كايرو شو، عادت للعرض مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، وعاد الفنان أحمد عز لعرض مسرحية علاء الدين على خشبة مسرح كايرو شو بمنطقة 6 أكتوبر.

مسرحية علاء الدين

ومسرحية علاء الدين يشارك فيها الفنان أحمد عز مع تارا عماد وسامى مغاورى ومحمد ثروت ومحمد جمعه وكريم عفيفي وعدد أخر من الفنانين، من إخراج مجدى الهواري.

آخر أعمال يحيى الفخراني

وجدير بالذكر، أن الفنان يحيى الفخراني، كان شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نجيب زاهي زركش، ومعه عدد من الفنانين، منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود واسلام ابراهيم ورامز أمير وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج شادى الفخراني.