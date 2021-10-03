قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل التسجيل لذوى الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة، إذ تواجد اليوم الوزيرتان نيفين القباج وهالة زايد في مؤتمرًا صحافيًا من أجل إعلان تدشين وإطلاق المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين.

إدارة التأهيل: البطاقة هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لدى الجهات المعنية

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن البطاقة منصوص عليها ضمن المادة الخامسة من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وبموجب القانون الصادر عام 2018، وهي الوسيلة الوحيدة والمعتمدة لدى الجهات المعنية لإثبات أن صاحب البطاقة من ذوى الإعاقة.

التضامن: بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم الكثير من الامتيازات لأصحابها

وأوضح «خليل» أن البطاقة توفر لأصحابها الحصول على حزمة من المستحقات التي يكفلها لهم القانون مثل الدمج بين معاشين أو الدمج في المدارس والجامعات، وكذا الإعفاء على الرسوم الجمركية بالنسبة للأجهزة التعويضية والسيارات الجمركية المعفاة تمامًا من الضرائب والجمارك، وكذا الإعفاء من الضرائب على الدخل الشخصي والحصول على سكن مناسب وميسر.

آلية التسجيل على موقع «التضامن» للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفت إلى أن آلية التسجيل تعتمد على تسجيل البيانات على الموقع الخاص بوزارة التضامن بشكل صحيح لكي يجرى الرد عليه بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول يتوجه الشخص لأحد المستشفيات لإجراء الكشف الطبي عليه بموعد محدد، «الموقع هيطلب منه زيارة أقرب لجنة طبية من منزله، ولازم يكون معاه صورة شخصية والفحوصات والتحاليل المطلوبة لكل نوع إعاقة على حده».

وتابع أنه بعد توجه الشخص إلى لجنة الكشف الطبي بالمكان والموعد المحدد، يمكنه الاستعلام على الموقع بقبول الطلب أو رفضه، «لو اتقبل بيستوفي استمارة الخدمات المتكاملة على وزارة التضامن، ويعمل تحميل لصورة الرقم القومي سواء صورة البطاقة أو شهادة الميلاد، وإرفاق صورة شخصية».

التضامن: لدينا 225 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة بمستوى الجمهورية

وتابع: «وزارة التضامن لها 225 مكتبا منتشرين على مستوى الجمهورية، تتيح للمعاق موعد الذهاب للمكاتب، والمختصين بيطلعوا على ما تقدم به المواطن لهم من تقارير طبية، ومعاه تقييم بالأداء الوظيفي، وهي الأداة التي تم استحداثها عن طريق الخبراء في المجال، وبتبين مدى درجة وشدة الإعاقة».