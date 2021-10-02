التضامن تعلن إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة غدا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا الأحد، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التضامن.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت التضامن، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تحمل العديد من المزايا لحامليها، ومميزاتها كالتالي:

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج فى المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجانى فى المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

وحددت التضامن خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

- تسجيل الطلب من على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- إذا كنت ترغب فى التسجيل المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، عليك ملء استمارة البيانات الأساسية.

- احفظ رقم الطلب الخاص بك.

- بعد ملء النموذج يظهر لك عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف.

- استعلم عن الطلب من خلال خيار الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- إذا تم قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، واتجه إلى مكتب التأهيل ومعك الأوراق كاملة.

- سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة.

وفتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 يستهدف إعاقات شديدة مثل «الجذام، ومتلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي»، بالإضافة إلىضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 فى المرحلة المتوسطة.

-ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

-شلل الأطفال فى طرف واحد.