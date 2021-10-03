مستشار الرئيس يكشف أهم نتائج زيارته لـ«برلين» بصحبة وزيرة الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن زيارته للعاصمة الألمانية برلين، بصحبة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، كانت زيارة موفقة، وقد سبقها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل المبادرات الصحية، وتجهيز المنشآت الطبية والإسعاف والطوارئ بأحدث الأجهزة العالمية لتقديم كل ما هو جديد في التشخيص والعلاج للمواطن المصري.

الزيارة تضمنت زيارة مصانع شركة «سيمنز»

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في «نشرة الثالثة»، الذي تعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الزيارة تضمنت زيارة مصانع شركة «سيمنز» التي تنتج الأجهزة الخاصة بتشخيص أورام الثدي عند السيدات ضمن مبادرة «صحة المرأة»، وهي أجهزة حديثة تعطي سرعة ودقة في التشخيص، إلى جانب أجهزة خاصة بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر، ومصر سوف تحصل على هذه الأجهزة بأسعار جيدة جدًا.

تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة بمركز في مصر

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذا يأتي بجانب تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة بمركز في مصر يخدم مصر وإفريقيا والمنطقة، مع توفير قطع الغيار والصيانة لتلك الأجهزة، موضحًا أن هذه الأجهزة تم شحنها بالفعل لمصر، وهذه الأجهزة إضافة فعلية وحقيقية للأجهزة الموجودة في مصر بمواصفات جديدة، و مصر تمتلك خلال السنوات الماضية العديد من الأجهزة التي استخدمت في التشخيص والتنفس الصناعي والرعاية المركزة والكشف المبكر.

دفع 500 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى لاستيراد سيارات الإسعاف

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه تم دفع 500 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى لاستيراد سيارات الإسعاف التي تم التعاقد مع ألمانيا عليها إذ أن برلين سوف تنشئ مصنعا لسيارات الإسعاف ومركزا إقليميا للتدريب في مصر، كما أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال التشخيص والتسهيل على المرضى.

تعاون مستمر بين مصر وعدد من البلاد العالمية للتصدي لكورونا

وأردف أنه سيكون هناك تعاون مستمر بين مصر وعدد من البلاد العالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين خاصة مع دخول مصر ذروة الموجة الرابعة، ومصر ستكون لها أولوية الحصول على أجهزة الأشعة المقطعية بالكمبيوتر من ألمانيا، نظرًا للطلب المتزايد على الأجهزة في ظل جائحة كورونا.