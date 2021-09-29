مستشار الرئيس للشؤون الصحية يكشف نوع لقاح كورونا المتاح للأطفال

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، لقاحات كورونا لا تعطي مناعة 100% للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن اللقاح دوره الأساسي هو تخفيف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة من خلال تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس.

ولفت مستشار الرئيس، في صريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأجسام المضادة تظل في الجسم لمدة 6 أشهر، ومنها 9 أشهر وقد يصل بعضها لعام، وذلك وفقًا لأخر دراسات أجريت في العديد من الدول الخارجية.

الجرعة الثالثة للقاح كورونا في مصر

وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحية، أن أعطاء جرعة ثالثة لقاح كورونا أمر قيد الدراسة، ووارد جدًا أن يحدث خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار مستشار الرئيس، أن خطة الدولة حتى الآن هي تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، موضحًا أن وزارة الصحة تعمل على التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، وفتح مراكز الشباب لتلقي اللقاح لمواجهة الفيروس من خلال تطعيم جميع الفئات والعاملين في المؤسسات المختلفة.

تطعيم الأطفال في مصر بلقاح كورونا

وأضاف الدكتورعوض تاج الدين، أن تطعيم الأطفال من الفئة العمرية من 12 لـ18 عام، وستتم دراسة علمية قبل أعطاهم اللقاح لمعرفة درجة المامونية، كما حدث بالدول الخارجية، مضيفًا أن اللقاح المتاح حاليًا للأطفال هو «فايزر».

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.