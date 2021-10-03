«مستشار الرئيس للصحة» يكشف الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح فايزر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة تسعى لتوفير كافة أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية التي لها نسب فاعلية عالية تساعد علي التصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتوفير اللقاحات التي تحصل عليها من خلال مرفق «كوفاكس» بالإضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الذاتي من للقاحات المحلية من لقاح سينوفاك، مع سعي الوزارة لتوفير بعض أنواع اللقاحات الأخرى لإنتاجها في مصانع فاكسيرا.

تعرف علي الفئات التي تحصل علي لقاح فايزر

وأضاف تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفئات التي سوف تحصل على جرعات من لقاح «فايزر» من الشحنة المستلمة من الحكومة الأمريكية للشعب المصري، تتمثل في «الأطفال دون 18 عام وخاصة الطلاب الجامعيين والطلاب في المرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلي المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم، والفئات الأخرى التي يحق لها الحصول على لقاح فايزر التي أعلنتها شركة المصنعة للقاح دون وجود أي أعراض جانبية.

الصحة تستقبل مليون و612 ألف جرعة من لقاح فايزر

واستلمت وزارة الصحة والسكان، مليون و 612 ألف و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس»، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

أعراض لقاح فايزر تتشابه مع أعراض لقاحات كورونا الأخري

وفي سياق متصل، وأشارت وزارة الصحة والسكان، أن هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح فايرز، وتلك الأعراض تشبه لدرجة كبيرة الأعراض الجانبية لباقي اللقاحات، وتتمثل في «ارتفاع درجات الحرارة، احمرار مكان الحقن، وجود ألم في المفاصل والعضلات، شعور بالإرهاق والرغبة في النوم»، مؤكدة أن تلك الأعراض عادية لا تستدعي الخوف أو القلق وتزول خلال يومين.