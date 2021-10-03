سقوط مواسير من سيارة تغلق محور عدلي منصور في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مساء اليوم، عن إعادة فتح محور المستشار عدلي منصور، عقب الانتهاء من رفع «ماسورتين» من أعلى سيارة نقل، أثناء صعودها مطلع الكوبري، ما تسبب في غلقه في اتجاه واحد لمدة ساعة.

فريق من الوحدة المحلية لإعادة فتح المحور

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، في بيان، أنه بناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، لرؤساء المدن بالوجود الميداني الدائم والتعامل السريع مع أية مواقف طارئة، توجه هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف لمحور عدلي منصور لمتابعة أعمال رفع «ماسورتين»، سقطا من إحدى سيارات النقل بمطلع الكوبري من الناحية الغربية، ما تسببت في توقف الحركة بالطريق.

تواجد أمني وتنفيذي بمحور عدلي منصور لتسيير حركة المرور

وأشار البيان، إلى أنه جرى رفع المواسير بونش كبير لفتح الطريق للمارة، وإعادة تيسير الحركة بجميع الاتجاهات، وذلك في حضور مأمور مركز بني سويف والعقيد محمود الخولي من إدارة المرور وعلاء الصغير نائب رئيس المدينة وعطا مشهور رئيس الوحدة المحلية لقرية شريف باشا.