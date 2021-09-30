غلق «ملاهي» في بني سويف 48 ساعة لمراجعة اشتراطات السلامة

قرر هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، غلق ملاهي لمدة 48 ساعة، لمراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، والتراخيص اللازمة من الإدارات المختصة، بناء على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمراجعة كافة الملاهي بالأندية والحدائق.

إزالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية «حاجر بني سليمان»

وفي سياق أخر، تابع رئيس مركز ومدينة بني سويف تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على قطعة أرض زراعية بزمام قرية حاجر بني سليمان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات إزالة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أهمية ضمن منظومة الأمن القومي والغذائي.

جهود ميدانية بشوارع بني سويف والمجالس القروية

فيما تم تكثيف الجهود الميدانية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة، لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية للمواطنين حيث تم رفع المخلفات والأتربة من طرق «السادات وكورنيش النيل وعبد السلام عارف وأحمد عرابي والروضة»، وشوارع «رياض، عمر بن عبد العزيز، حمدي الناطور، أحمد حجازي، شافعي، وأحمد حجازي»، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم أفرع الأشجار خلف إستاد بني سويف الرياضي، ومن جانبها قامت الوحدات القروية برفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية وصيانة الكهرباء وتطوير مداخل القرى.