حملات مكثفة في بني سويف لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال

أجرى اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، جولة تفقدية موسعة جابت الشوارع والميادين والأسواق للتأكيد على مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي بالمحافظات.

توجيهات بغلق وتشميع محال تجارية خالفت مواعيد الغلق

ووجه السكرتير العام المساعد بغلق وتشميع عدد من المحال التجارية التي خالف القرارات الوزراية لمواعيد الغلق الشتوية، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لإلزام كل المحال التجارية والحرفية بالمواعيد المقررة، كما يتم متابعة التزام المحال التجارية والحرفية والأسواق بمواعيد الغلق الشتوية على مستوى المراكز والمدن السبعة، حيث يشرف على ذلك رؤساء المدن والمختصين من إدارات التفتيش والمتابعة، ويتم محاضر للمخالفين.

محافظ بني سويف يناشد المواطنين الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة

من جانبه، ناشد محافظ بني سويف المواطنين أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، وأن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين والتقليل من احتمالية انتشار وعدوى فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى قرار وزارة التنمية المحلية الخاص بمواعيد العمل الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة)، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.