مصري في عمان عن «إعصار شاهين»: كان مرعبا والمئات هرعوا لمناطق الإيواء

شهدت سلطنة عمان، اليوم، إعصار شاهين، الذي تنبأت به هيئات الأرصاد في دول الخليج ومصر، وحذرت منه، حيث واجهت ولايتي مصنعة وسويق ومنطقة مسقط، حركة رياح شديدة بجانب سقوط أمطار غزيرة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بعمان، أن تدوم فترة الإعصار في هذه المنطقة من الساعة 6 صباحًا إلى الـ9 مساءً، إلا أن الإعصار غيّر طريقه في الرابعة عصر اليوم باتجاه منطقة الباطنة.

آثار «إعصار شاهين»

وأفادت هيئة الطيران المدني، أن العاصفة كانت تتجمع بسرعة وتضرب المنطقة الشرقية ومناطق أخرى من السلطنة، وهو ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ في عمان.

إجراءات عمان لمواجهة إعصار شاهين

وعن الإجراءات التي اتخذتها عمان للحفاظ على صحة السكان، أوضح إيهاب الدين طلعت، أحد المصريين المقيمين بعمان، لـ«الوطن»، أن السلطات طلبت من المواطنين مغادرة منازلهم والبقاء في مراكز الإيواء الخاصة لكل ولاية بهم، لعدم التضرر من آثار إعصار شاهين.

وبحسب المصري المقيم في عمان، تم دخول نحو ألف من مواطني عمان، منهم 500 وافد، إلى مناطق الإيواء، حسبما ذكره «إيهاب» بعد ما نبهت الجالية المصرية إلى خطورة الأمر، وأعطت شركات قطاعي العام والخاص إجازة للعاملين بها، عقب وصول العاصفة الاستوائية لذروتها.

إيهاب: الإعصار كان مهيبا ومرعبا

وتم إخلاء الطرق، وأُغلقت معظم المحال التجارية القريبة من منطقة مسقط، ووصف «طلعت» المشهد قائلا: «كان مهيبا ومرعبا»، خاصة أثناء عودة معظم السكان إلى منازلهم خوفًا من هطول الأمطار المتزايد بعد إعلان حالة الطوارئ في عمان، وانتشار خبر غرق الطفل العماني بمنطقة العامرات عقب سقوطه في بركة مياه غويطه، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وخصصت الجالية المصرية أرقامًا لطوارئ كل ولاية في حالة حدوث خطر أو إصابات بين السكان. وطمأن الرجل الأربعيني، المقيمين خارج عمان على أقاربهم، قائلاً إن الوضع أصبح أفضل عن بداية الأمر، مؤكدًا على تكاتف المصريين معًا في عمان لمواجهة الأزمة، وأنهم كانوا قلقين من قوة إعصار شاهين، كما حدث معهم من قبل أثناء مواجهة إعصار جونو.

أزمات عمان مع الأعاصير

يذكر أنه في الفترة من 2007 إلى 2019، أصيبت عمان بـ5 أعاصير على سواحلها، كان أعنفها «إعصار جونو» الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، ويعتبر من أكثر الأعاصير قوة، إذ بلغت خسائره نحو 4 مليارات دولار، فضلًا عن تسببه في وفاة أكثر من 100 شخص.