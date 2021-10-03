سلطنة عمان: وصول إعصار شاهين لليابسة.. ووفاة 4 أشخاص

ضربت عين إعصار شاهين، اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، في سلطنة عمان مصحوبة بأمطار غزيرة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. إذ أوضحت هيئة الأرصاد العمانية، أن تصنيف الإعصار المداري شاهين، انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة، مساء اليوم الأحد.

عين الإعصار شاهين تضرب اليابسة فى عمان

كشفت هيئة الأرصاد العمانية في بيان لها اليوم تحديثات إعصار شاهين، الذي تضمن: «دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق فى عمان وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا».

وفاة 4 أشخاص فى مسقط

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مسقط نتيجة إعصار شاهين، في وفاة 4 أشخاص بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه في تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض، مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمّال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الإعصار.

وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم شاهين. وتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترًا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة.

وأصدرت السلطات العمانية تحذيرًا لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فورا، والانتقال إلى مراكز الإيواء.

عمليات إخلاء للعديد من المناطق بمحافظة مسقط

نفذت شرطة عمان بالتعاون مع الجهات المعنية، عمليات إخلاء للعديد من المواقع بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي تفاديًا للأضرار المتوقعة من ارتفاع منسوب المياه، كما ينتشر رجال شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف على جميع الطرق، لتنظيم حركة السير وقطع الحركة عن الطرق المتأثرة، والمواقع التي يرتفع فيها منسوب المياه.

وأهاب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان بجميع المواطنين، والمقيمين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة لحين انتهاء الحالة المدارية.