تعرف على آخر أخبار إعصار شاهين في السعودية والإمارات: سرعته 150 كم

حالة من الذعر يعاني منها سكان عدة دول في الخليج، بعد وصول الإعصار شاهين إلى سلطنة عمان، وتشغل آخر أخبار إعصار شاهين في السعودية والإمارات المواطنين بالمنطقة، وهو ما قام على إثره المركز الوطني للأرصاد في السعودية بنفي وجود أي تأثير مباشر لإعصار شاهين على المملكة، وتوقعت الهيئة تعرض البلاد لانخفاض جوي الاثنين المقبل، وهطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والعاصمة الرياض، على أن تمتد إلى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

آخر أخبار إعصار شاهين في السعودية والإمارات

وفي السياق ذاته، أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، أن منطقة شمال بحر العرب قد شهدت وصول العاصفة المدارية «شاهين»، حيث تعمقت وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وتراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، وأشار مركز الأرصاد إلى أن موقع مركز إعصار شاهين يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

إجازات للموظفين في عمان بسبب سوء الحالة الجوية

من جهتها، قررت سلطنة عمان، إعطاء الموظفين يومي الأحد والاثنين المقبلين إجازة، وذلك نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد جرّاء العاصفة شاهين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الإجازة ستشمل العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك قاطني محافظتي ظفار والوسطى.

وفاة طفل وفقدان شخص جرّاء «شاهين» في عمان

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان، قد أعلنت صباح اليوم، مصرع طفل بعد ساعات قليلة من فقدانه من قبل ذويه في تجمعات مائية، تسبب فيها إعصار شاهين الذي اجتاح عدّة مناطق بالسلطنة.

وكانت وكالة الأنباء العُمانية قد أعلنت عن تسجيل حالتي فقدان، كانت إحداهما للطفل الذي لقي مصرعه بعد انجرافه في دوامات المياه الناجمة عن الإعصار شاهين، فيما كانت الحالة الأخرى لشخص جرفته المياه داخل سيارته في ولاية العامرات.